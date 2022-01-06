06 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 418 bin 823 testten 68 bin 413’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 502 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 156 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 68 BİN 413 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 418 bin 823 testten 68 bin 413’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 156 kişi daha hayatını kaybetti....