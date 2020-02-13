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Giriş Tarihi : 13-02-2020 09:02

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışı Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacak.

Meteorolojiden Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar uyarısı

Ankara

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının, bazı illerde yoğun ve kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen kar yağışının cuma günü sabah saatlerine kadar Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yoğun, Diyarbakır, Batman, Urfa ve Mardin çevrelerinde ise kuvvetli olacağı belirtildi.

Söz konusu illerde vatandaşların ve yetkililerin buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

 

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