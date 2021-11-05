SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-11-2021 21:18

05 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

05 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 361 bin 422 testten 28 bin 193’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 32 bin 201 olarak açıklandı.

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 198 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 361 bin 422 testten 28 bin 193’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti....

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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