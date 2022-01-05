05 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 417 bin 787 testten 66 bin 467’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 143 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 316 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 143 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 66 BİN 467 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 417 bin 787 testten 66 bin 467’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 143 kişi daha hayatını kaybetti....