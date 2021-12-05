SAĞLIK
Giriş Tarihi : 05-12-2021 19:53

05 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

05 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 937 testten 19 bin 357'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 278 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 185 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 937 testten 19 bin 357'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti....

ETİKETLER: koronavirüs Fahrettin Koca Pandemi aşı grip
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor1539
  • 2Fenerbahçe1527
  • 3Konyaspor1426
  • 4Hatayspor1526
  • 5Başakşehir FK1525
  • 6Alanyaspor1524
  • 7Galatasaray1523
  • 8Fatih Karagümrük1522
  • 9Beşiktaş1521
  • 10Adana Demirspor1520
  • 11Sivasspor1519
  • 12Giresunspor1519
  • 13Kayserispor1519
  • 14Altay1518
  • 15Antalyaspor1518
  • 16Gaziantep FK1418
  • 17Yeni Malatyaspor1413
  • 18Göztepe1411
  • 19Kasımpaşa1511
  • 20Çaykur Rizespor1510
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Covid-19 'la ilgili 3. aşıyı yaptırdınız mı?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİK
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA