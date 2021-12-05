05 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 937 testten 19 bin 357'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 278 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 185 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 5 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 937 testten 19 bin 357'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 185 kişi daha hayatını kaybetti....