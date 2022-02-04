04 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 468 bin 152 testten 111 bin 157’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 248 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 83 bin 536 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 248 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 111 BİN 157 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 468 bin 152 testten 111 bin 157’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 248 kişi daha hayatını kaybetti....