04 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 382 bin 888 testten 54 bin 724’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 137 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 26 bin 561 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 137 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 54 BİN 724 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 382 bin 888 testten 54 bin 724’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 137 kişi daha hayatını kaybetti....