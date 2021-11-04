04 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 832 testten 29 bin 482’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 228 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 34 bin 743 olarak açıklandı.

ankahaber.net

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 228 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 4 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 832 testten 29 bin 482’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 228 kişi daha hayatını kaybetti....