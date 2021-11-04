03.KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 363 bin 238 testten 29 bin 764’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 246 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 33 bin 366 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 246 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 363 bin 238 testten 29 bin 764’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 246 kişi daha hayatını kaybetti....