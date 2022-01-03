03 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 368 bin 913 testten 44 bin 869’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 160 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 27 bin 492 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 160 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 44 BİN 869 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 368 bin 913 testten 44 bin 869’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 160 kişi daha hayatını kaybetti....