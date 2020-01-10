EKONOMİ
Giriş Tarihi : 10-01-2020 13:07

Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında geçen yıl 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığından kırsal kalkınmaya 14 yılda 3 milyar liralık hibe

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini bildirdi.

Kırsal kalkınmayı, üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarına işaret eden Pakdemirli, "Kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla kırsal bölgelere yapılan yatırımları destekliyoruz. Bu yatırımların hayata geçmesiyle kırsaldan kente göçün önlenmesini, kadın ve gençlerimizin iş hayatında daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda geçen yıl Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile 796 projeye 258 milyon lira hibe sağladık. Program kapsamında 2006-2019 yıllarında ise 11 bin 73 projeye toplamda 3 milyar lira hibe desteği verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu projelerin 5 bin 611'inin yeni tesis, 4 bin 777'sinin kapasite artırımı ve teknoloji yenileme, 685'inin ise tamamlama projesi olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, verdikleri hibeler sayesinde 97 bin istihdam yaratıldığını aktardı.

Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında da 2019 yılı içinde 334,1 milyon lira kamu katkısı içeren yatırımın tamamlandığı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Verilen bu katkıyla geçen yıl 1246 adet tarımsal işletme faaliyete geçti. Faaliyete geçen bu tarımsal işletmeler ile 3 bin kişiye istihdam sağlandı. IPARD kapsamında 2011-2019 yıllarında ise 3 milyar 952 milyon lira kamu katkısı içeren yatırım tamamlanarak, 13 bin 366 işletme faaliyete geçti ve 66 bin kişiye istihdam sağlandı."

 

ETİKETLER: TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BEKİR PAKDEMİRLİ KIRSAL KALKINMAYA HİBE
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA