02 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 836 testten 33 bin 520'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 161 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 129 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 33 BİN 520 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 362 bin 836 testten 33 bin 520'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti....