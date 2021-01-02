SAĞLIK
Giriş Tarihi : 02-01-2021 19:09

02 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

02 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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  • 4Beşiktaş1428
  • 5Hatayspor1527
  • 6Fenerbahçe1426
  • 7Fatih Karagümrük1421
  • 8Yeni Malatyaspor1520
  • 9Trabzonspor1520
  • 10Göztepe1519
  • 11Konyaspor1519
  • 12Çaykur Rizespor1419
  • 13Kasımpaşa1519
  • 14Sivasspor1518
  • 15Antalyaspor1618
  • 16Başakşehir FK1516
  • 17MKE Ankaragücü1515
  • 18Gençlerbirliği1415
  • 19Denizlispor1513
  • 20BB Erzurumspor1613
  • 21Kayserispor1410
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