02 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 361 bin 533 testten 29 bin 796’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 224 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 837 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 224 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 361 bin 533 testten 29 bin 796’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 224 kişi daha hayatını kaybetti....