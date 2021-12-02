02 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 385 testten 21 bin 747’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 192 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 284 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 192 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 385 testten 21 bin 747’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 192 kişi daha hayatını kaybetti....