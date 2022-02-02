02 02 KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 457 bin 885 testten 110 bin 682’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 86 bin 671 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 110 BİN 682 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 2 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 457 bin 885 testten 110 bin 682’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti....