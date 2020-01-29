Bakan Varank: Depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz kredi vereceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz." dedi.

Sakarya

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elazığ'daki deprem ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz." dedi.

Varank, "Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta başlayacak"

Bakan Varank, Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacağını bildirdi.

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