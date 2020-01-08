DÜNYA
Giriş Tarihi : 08-01-2020 14:05

Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı

Avustralya'da kontrol altına alınamayan yangınların dumanlarının Brezilya'ya ulaştığı bildirildi.

Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı

Ankara

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsüne bağlı Uzaktan Algılama Birimi, Twitter'dan Avustralya'daki dumanların Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletine ulaştığını gösteren uydu görüntüleri paylaştı.

Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaştı

Meteoroloji şirketi MetSul ise Twitter'dan yaptığı paylaşımla, dumanların çok belirgin olmadığını vurgularken, eyalet başkenti Porto Alegre'ye ulaştığını doğruladı.

Dumanların 12 bin kilometre katederek Güney Amerika'ya ulaştığı, bu durumdan kıtadaki canlı yaşamının olumsuz etkilemesinin beklenmediği kaydedildi.

Şili meteoroloji servisi de pazartesi günü dumanların Şili ve Arjantin'den de görülebildiğini açıklamıştı.

 

Hükümetten yangın bölgeleri ve yangın zedeler için "ödenek" sözü

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkenin farklı noktalarında görülen ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlardan etkilenen bölgelerde, iyileştirme çalışmaları ve yangın mağdurlarına destek için daha önce söz verilen on milyonlarca dolara ilaveten, 2 milyar Avustralya doları (1,4 milyar dolar) ödenek ayırma taahhüdünde bulunmuştu.

Morrison, askeri gemi ve uçakların, yangından etkilenen bölgelerdeki kişilere su, gıda maddeleri ve yakıt taşıdığını ifade etmişti.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yangın bölgelerine askeri birlikler sevk edilmişti.

Diğer yandan, dün nispeten azalan hava sıcaklıkları ve yağmur, yangınla mücadele çalışmalarını kısmen rahatlatsa da yetkililer, mevcut yağışın büyük ve tehlikeli yangınları söndüremeyeceği ve sıcakların yeniden artacağı uyarısında bulunmuştu.

Ülke genelindeki yangınlarda, eylülden bu yana 480 milyon civarında hayvanın telef olduğu tahmin ediliyor.

Avustralya'daki yangınların kül ettiği alan 10 milyon hektara yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselmişti.

Binlerce kişi, bulundukları yerleri terk etmişti

Victoria eyaletine bağlı sahil kasabası Mallacoota'da etkili olan yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine deniz kenarına sığınan 4 bin civarında kişiden yaklaşık bini, cuma günü donanmaya ait "MV Sycamore" ve "HMAS Choules" gemileriyle tahliye edilmişti.

Mallacoota'da, yaklaşık 200 kişinin hala tahliye edilmeyi beklediği aktarılmıştı.

Yeni Güney Galler'de de yetkililer, geçen hafta, turistlerden cumartesiden önce güney kıyısı boyunca uzanan 250 kilometrelik alanı bir an evvel terk etmelerini istemiş, eyaletin bazı kesimlerinde binlerce kişi bulundukları yerlerden ayrılmaya başlamıştı.

 

ETİKETLER: avustralya brezilya yangın
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA