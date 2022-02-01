01.02.2022

KORONAVİRÜS

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 173 testten 102 bin 601’i pozitif çıktı. Böylece vaka sayında zirveye ulaşıldı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti.

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KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA YENİ ZİRVE: 102 BİN 601 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 173 testten 102 bin 601’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti....