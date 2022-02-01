SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-02-2022 20:18

01.02.2022

KORONAVİRÜS

01.02.2022

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 173 testten 102 bin 601’i pozitif çıktı. Böylece vaka sayında zirveye ulaşıldı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti.

ankahaber.net

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA YENİ ZİRVE: 102 BİN 601 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 173 testten 102 bin 601’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 198 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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