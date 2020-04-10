SAĞLIK
Giriş Tarihi : 10-04-2020 21:13

Ankara Valiliği: 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir

Ankara Valiliği, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ankara Valiliği: 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir

Ankara

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı yayınlarda yer alan Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir."

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ETİKETLER: korona virüs
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