01 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 369 bin 27 testten 36 bin 731’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 145 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 23 bin 325 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 36 BİN 731 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 369 bin 27 testten 36 bin 731’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 145 kişi daha hayatını kaybetti....