01 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 643 testten 28 bin 678’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 296 olarak açıklandı.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE 217 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 643 testten 28 bin 678’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti....

ÖS 8:20 · 1 Kas 2021·Twitter Web App