SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-12-2021 20:26

01 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

01 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 355 bin 252 testten 22 bin 556’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 113 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 196 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 355 bin 252 testten 22 bin 556’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti....

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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