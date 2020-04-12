Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavi tablosunda yeni bir gelişme olduğunu bildirdi. Bakan Koca açıklamasında, şunları kaydetti:

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 2 bin 965'e ulaştı

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"Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir."

Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir. pic.twitter.com/SHEZg1JL4M

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020Bakan Koca 81 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, üniversite rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık." ifadelerini kullandı.

81 ilimizin İl Sağlık Müdürleriyle, Bakan Yardımcılarımız ve Genel Müdürlerimizin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptık. Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık. pic.twitter.com/adfSXhecRt

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020 Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.