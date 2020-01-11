DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz." dedi.