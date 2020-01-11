İran’da milletvekilliği seçimlerine katılmak için başvuran reformist kanadın önemli isimlerinin adaylığı reddedildi.
BES'te katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı ve otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz." dedi.
Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan FETÖ/PDY Sözlüğünde, elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte müzahir yayın organlarında yazdığı yazılarda örgütün "mahrem imamları" gibi 10 farklı kod isim kullandığı bilgisi yer aldı.
İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.
Endonezya'nın eski kadın bakanlarından Mari Elka Pangestu, Dünya Bankası Genel Direktörü olarak atandı.
Türkiye'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
Bilim insanları, obezlerde yaygın görülen büyük ve yağlı dilin uyku bozukluğu riski oluşturduğunu, dil yağı azaldığında uyku apnesinin düzeldiğini belirledi.
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç "Bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimize o
Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İletişim Başkanı Altun, "Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesiyle "Rakibine Jest Yap" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Kampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.