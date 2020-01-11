Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
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Arda Turan bombası! Fatih Terim...
Arda Turan bombası! Fatih Terim...
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Öldürüp intihar etti
Öldürüp intihar etti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlara katılmaya hak kazandı
SPOR
'Genç mucitler' projelerini sergiledi
'Genç mucitler' projelerini sergiledi
TEKNOLOJİ
İran’da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret İran’da reformistlerin önemli isimlerinin milletvekili adaylığına ret

İran’da milletvekilliği seçimlerine katılmak için başvuran reformist kanadın önemli isimlerinin adaylığı reddedildi.

BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı BES kumbarasındaki birikim 2019'da 130 milyar liraya dayandı

BES'te katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı ve otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 8 milyar 194,4 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 127 milyar lirayı aştı.

DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat DAİB üyelerinden 2019'da 1,8 milyar dolarlık ihracat

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıver, "Geçen yıl yüzde 3,65'lik ihracat artışımızla Türkiye ortalaması olan 2,4'ü geçtik. Bölgemizde ne kadar sıkıntılı ülkeler olsa da çalışıyor, üretiyor ve ihracat yapıyoruz." dedi.

FETÖ elebaşı Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış FETÖ elebaşı Gülen yazılarında 10 ayrı kod adı kullanmış

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan FETÖ/PDY Sözlüğünde, elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüte müzahir yayın organlarında yazdığı yazılarda örgütün "mahrem imamları" gibi 10 farklı kod isim kullandığı bilgisi yer aldı.

Tahran'da rejim karşıtı gösteri Tahran'da rejim karşıtı gösteri

İran'ın başkenti Tahran'da düşürülen uçakta hayatını kaybedenler için düzenlenen anma rejim karşıtı gösteriye dönüştü.
Endonezyalı eski kadın bakan Dünya Bankasının yeni genel direktörü oldu Endonezyalı eski kadın bakan Dünya Bankasının yeni genel direktörü oldu

Endonezya'nın eski kadın bakanlarından Mari Elka Pangestu, Dünya Bankası Genel Direktörü olarak atandı.

Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat yapıldı

Türkiye'nin onarım ve tıbbi teçhizat eksiklerini tamamladığı Tel Abyad Hastanesinde ilk ameliyat gerçekleştirildi.
Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir Nefes darlığına yol açan uyku bozukluğu dildeki yağ oranıyla bağlantılı olabilir

Bilim insanları, obezlerde yaygın görülen büyük ve yağlı dilin uyku bozukluğu riski oluşturduğunu, dil yağı azaldığında uyku apnesinin düzeldiğini belirledi.

Avustralya'daki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti Avustralya'daki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti.

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Göksenin Güney Göksenin Güney Neden,Bay Papyon ve Papyon Objesi ? 11-01-2020 21:02
Ayhan Tekin Ayhan Tekin YENİ BİR TÜRÜN HİKAYESİ 09-01-2020 15:52
Dr. Barış Tunçbilek Dr. Barış Tunçbilek HOŞLANDIĞINIZ KİŞİ İLE NASIL TANIŞMALI VE SOHBET ETMELİSİNİZ? 08-01-2020 15:23
Sezgi Öktem Sezgi Öktem Haşhaşlı Cevizli Bükme 06-01-2020 10:53
Emin Tunçbilek Emin Tunçbilek RİZESPOR 1 FENERBAHÇE 2 (29.12.2019) 30-12-2019 11:00
Esraca Esraca Makyajda Kusursuz Bir Ten Görünümü 18-12-2019 21:33
Kıvanç Salman Kıvanç Salman Derbi ve Ötesi 23-12-2019 16:43
Duygu Has Duygu Has Mutluluk Yanılgısı 29-11-2019 00:31
Serap Yıldız Serap Yıldız EĞİTİMİN CUMHURİYETİ 29-10-2019 23:36
Özgün Şabahat Özgün Şabahat DOLUNAY ZAMANI 14-08-2019 19:32
Mert Ünyazıcı Mert Ünyazıcı Yazın Sağlıklı Bronzlaşma için Bitkisel Yağlar 22-06-2019 17:12
Tuğba Nohutlu Tuğba Nohutlu ACCESS THE BARS NEDİR VE NASIL UYGULANIR? (Bölüm-2) 31-05-2019 16:43
Astrolog Yıldız Astrolog Yıldız 2019 Haziran Aylık Burç Yorumları 27-05-2019 13:49
Gizem Futtu Gizem Futtu Düşünceni Değiştir; Hayatını Dönüştür 13-05-2019 19:13
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SEVGİLİNİZİN PSİKOLOJİSİNİ NASIL OKUYABİLİRSİNİZ ? (1. BÖLÜM)
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KARŞI CİNSİ ETKİLEME YOLLARI (Psikolojik Taban)
KARŞI CİNSİ ETKİLEME YOLLARI (Psikolojik
CHISORA & PRICE / KOVALEV & CANELO / WILDER & ORTIZ / AJ & RUIZ (Boks Analizi)
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İŞ GÖRÜŞMESİ SORULARI VE CEVAPLARI (Başarısızlık Anınızı Anlatınız)
İŞ GÖRÜŞMESİ SORULARI VE CEVAPLARI (Başa
EN ZAYIF YÖNLERİNİZ NELERDİR?
EN ZAYIF YÖNLERİNİZ NELERDİR?
Koç Holding'den 'hedeflere odaklandık' mesajı Koç Holding'den 'hedeflere odaklandık' mesajı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç "Bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimize o
Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpışan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı, kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İletişim Başkanlığından 'Sporda Şiddetsiz İletişim' Projesi İletişim Başkanlığından 'Sporda Şiddetsiz İletişim' Projesi

İletişim Başkanı Altun, "Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesiyle "Rakibine Jest Yap" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Kampanyamızla rakibin oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre, kamu kurum ve kuruluşlarına engelli memur yerleştirme sonuçları açıklandı.

İran'da düşen uçağın pilotu yardım çağrısında bulunmamış İran'da düşen uçağın pilotu yardım çağrısında bulunmamış

Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının İran'ın başkenti Tahran'da kalktığı havalimanına dönmeye çalışırken düştüğü ve pilotun yardım çağrısı yapmadığı açıklandı.
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THY geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak THY geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Irak ile zorlu günleri aşmak için beraber çalışacağız
Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım
Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 422 milyon dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 422 milyon dolar oldu
Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma Kaynaştırma öğrencisini dövdüğü iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma
Türkiye uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi oldu Türkiye uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi oldu
'Elektronik sigara ve nargile kurtuluş yolu değil' uyarısı 'Elektronik sigara ve nargile kurtuluş yolu değil' uyarısı
Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyona ulaştı Enerji Kimlik Belgeli bina sayısı 1 milyona ulaştı
Adana'da çığda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor Adana'da çığda kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu
Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğine füzeli saldırı
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Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı
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